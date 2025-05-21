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21 травня 2025, 12:40

На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом

21 травня 2025, 12:40
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фото: ілюстративне
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Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту — місцевих мешканців віком від 13 до 17 років. Підлітків було опитано в присутності батьків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Днями до поліції звернулася мешканка одного з сіл Львівського району — мати 18-річного хлопця, який має ментальні розлади. За її словами, кілька днів тому, після тренування на сільському стадіоні, місцеві підлітки зняли її сина на відео під час переодягання. Згодом вони поширили відео з оголеним хлопцем і зневажливими коментарями серед знайомих в інтернеті.

На батьків двох неповнолітніх осіб складено адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, у Львівській області 3-річний хлопчик випав із вікна: матір судитимуть за недогляд.

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