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На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом
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21 мая 2025, 12:40

На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом

21 мая 2025, 12:40
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фото: иллюстративное
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Правоохранители установили всех участников инцидента – местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. Подростки были опрошены в присутствии родителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

На днях в полицию обратилась жительница одного из сел Львовского района — мать 18-летнего парня, у которого ментальные расстройства. По ее словам, несколько дней назад после тренировки на сельском стадионе местные подростки сняли ее сына на видео во время переодевания. Впоследствии они распространили видео с обнаженным парнем и пренебрежительными комментариями среди знакомых в интернете.

На родителей двух несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, во Львовской области 3-летний мальчик выпал из окна: мать будут судить за упущение.

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