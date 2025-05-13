На Львівщині затримали зловмисника, який за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку переправити його за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатора незаконної схеми затримали у Львові, коли той отримав 20 000 доларів США від клієнта. За вказану суму зловмисник обіцяв співвітчизнику допомогти в організації його переправлення через державний кордон України.

Затриманому оголосили підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України за ч.3 ст.332 КК України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Львівщини може сісти на 8 років за те, що намагався підкупити прикордонників.