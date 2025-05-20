Во Львовской области выбрали лучшего кинолога и собаку-пограничника

фото: ГПСУ

Во Львовской области прошли соревнования «Лучший по специальности – 2025» среди инспекторов-кинологов западных рубежей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За первенство соперничали команды органов охраны границы Западного регионального управления и Кинологического учебного центра ГПСУ.

Лучшие специалисты-кинологи со своими подопечными боролись за первенство по поиску наркотиков, оружия и взрывчатки. Выбирали лучшего и среди розыскных собак, которые демонстрировали навыки поиска и задержания нарушителей.

Лучшей командой были признаны инспекторы-кинологи 7 пограничного Карпатского отряда, второе место завоевала команда Кинологического центра, а третье место заняла команда 6 пограничного Волынского отряда.

Напомним, во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу.