На Львівщині в ДТП загинув чоловік, травмовано 5-річного хлопчика

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На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика та травмований п'ятирічний хлопчик. Поліцейські встановлюють обставини події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 18 травня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Красів Стрийського району.

За попередніми даними, відбулося зіткнення легкового автомобіля Kia Cerato під керуванням 36-річного жителя Стрийського району та вантажівки Iveco 50C/35, за кермом якої був 37-річний мешканець Рівненської області.

Внаслідок ДТП водій Kia загинув на місці, а його пасажир — п'ятирічний хлопчик — отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Рівненській області сталась аварія з неповнолітнім. Внаслідок ДТП підлітка госпіталізували.