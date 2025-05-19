На Львівщині в ДТП загинув чоловік, травмовано 5-річного хлопчика
На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика та травмований п'ятирічний хлопчик. Поліцейські встановлюють обставини події
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія сталася 18 травня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Красів Стрийського району.
За попередніми даними, відбулося зіткнення легкового автомобіля Kia Cerato під керуванням 36-річного жителя Стрийського району та вантажівки Iveco 50C/35, за кермом якої був 37-річний мешканець Рівненської області.
Внаслідок ДТП водій Kia загинув на місці, а його пасажир — п'ятирічний хлопчик — отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Рівненській області сталась аварія з неповнолітнім. Внаслідок ДТП підлітка госпіталізували.