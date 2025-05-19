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19 мая 2025, 08:12

Затащили в бус и били: во Львове ветеран заявил о нападении работников ТЦК

19 мая 2025, 08:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во Львове разгорается скандал вокруг заявления ветерана Национальной гвардии Украины о неправомерных действиях со стороны работников территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об инциденте сообщил сам пострадавший в видеообращении, которое распространилось в соцсетях, передает RegioNews.

По словам мужчины, 16 мая его остановил микроавтобус с пятью лицами в форме, которые представились сотрудниками Сыховского ТЦК.

Без объяснений его избили, затащили в автомобиль, где продолжали наносить удары, после чего повозили по городу и выбросили на улицу.

Заявитель указывает, что недавно уволился со службы в Национальной гвардии по состоянию здоровья.

Львовский областной ТЦК уже отреагировал на ситуацию, сообщив о внутренней проверке.

"Выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду", – говорится в официальном заявлении.

В случае подтверждения фактов, военные обещают привлечь виновных к ответственности согласно законодательству.

Напомним, это не первый инцидент, связанный с сотрудниками ТЦК. На днях в Харькове мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК. Полиция устанавливает обстоятельства смерти.

Также в Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь. Избиение педагога расследуется как "хулиганство".

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