Онлайн-казино і спецслужби: розслідування УП спричинило кадрові зміни в СБУ

фото: скриншот з відео УП

На початку березня в одному з ресторанів у центрі Києва відбулося святкування дня народження Костянтина Коломійця — співвласника клубу єдиноборств "Динамо" та людини, яка, за даними ЗМІ, опікується охороною власника підсанкційної букмекерської компанії "Паріматч"

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "Небукмекерська контора". Історія одного святкування, передає RegioNews.

Серед гостей заходу був і Анатолій Лойф — керівник Головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

За інформацією журналістів, "Паріматч", попри заборону, продовжує працювати в Україні під виглядом сайтів-клонів.

За даними Національного банку України, у 2023 році українці витрачали на онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень щодня, а лише за грудень 2024 року — понад 19,4 мільярда гривень. І це — лише в межах офіційно зареєстрованих та ліцензованих платформ.

Така активність не тільки породжує економічні й соціальні виклики, а й посилює корупційні ризики в правоохоронних структурах та сферах регулювання.

Після розслідування журналістів Служба безпеки України звільнила Лойфа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про статки родини заступника керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Івана Калабашкіна.