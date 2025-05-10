11:06  10 травня
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
21:54  09 травня
Посольство США попередило жителів Києва про можливу масштабну повітряну атаку
15:47  09 травня
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
UA | RU
UA | RU
10 травня 2025, 12:20

Онлайн-казино і спецслужби: розслідування УП спричинило кадрові зміни в СБУ

10 травня 2025, 12:20
Читайте также на русском языке
фото: скриншот з відео УП
Читайте также
на русском языке

На початку березня в одному з ресторанів у центрі Києва відбулося святкування дня народження Костянтина Коломійця — співвласника клубу єдиноборств "Динамо" та людини, яка, за даними ЗМІ, опікується охороною власника підсанкційної букмекерської компанії "Паріматч"

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "Небукмекерська контора". Історія одного святкування, передає RegioNews.

Серед гостей заходу був і Анатолій Лойф — керівник Головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

За інформацією журналістів, "Паріматч", попри заборону, продовжує працювати в Україні під виглядом сайтів-клонів.

За даними Національного банку України, у 2023 році українці витрачали на онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень щодня, а лише за грудень 2024 року — понад 19,4 мільярда гривень. І це — лише в межах офіційно зареєстрованих та ліцензованих платформ.

Така активність не тільки породжує економічні й соціальні виклики, а й посилює корупційні ризики в правоохоронних структурах та сферах регулювання.

Після розслідування журналістів Служба безпеки України звільнила Лойфа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про статки родини заступника керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Івана Калабашкіна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ розслідування свято гральний бізнес онлайн казіно Паріматч
СБУ вперше в історії викрила мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини: деталі затримання
09 травня 2025, 09:55
У Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі" за розкрадання держмайна
02 травня 2025, 11:07
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
10 травня 2025, 12:56
Обстріли Костянтинівки: горіли житлові будинки, є постраждалий
10 травня 2025, 11:34
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
10 травня 2025, 11:06
Росіяни атакували Сумщину: 150 обстрілів, троє загиблих та четверо поранених
10 травня 2025, 10:45
У Генштабі розповіли, скільки окупантів знищили за добу
10 травня 2025, 10:10
До Києва прибули європейські лідери: хто приїхав і що обговорюватимуть
10 травня 2025, 09:38
Окупанти завдали 284 удари по Запорізькій області: троє поранених
10 травня 2025, 09:26
У Херсоні російський дрон вбив цивільного чоловіка
10 травня 2025, 09:10
Євробачення-2025: де українці зможуть дивитися та вболівати за своїх
09 травня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »