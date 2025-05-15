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15 мая 2025, 18:05

Во Львове СБУ усиленно проверяет людей и автомобили: что произошло

15 мая 2025, 18:05
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фото: СБУ
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Служба безопасности проводит меры безопасности во Львове. Они продлятся с 15 по 18 мая. Кроме СБУ, к ним присоединены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия

Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что действия правоохранителей будут охватывать весь город. Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

"Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

При проведении контрразведывательных мероприятий возможны:

  • ограничения прохода и проезда по улицам;
  • проверка документов граждан и осмотр автомобилей;
  • также производится осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Также украинцам напоминают, что нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, недавно СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую двойной теракт в Николаеве.

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