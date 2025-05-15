Во Львове СБУ усиленно проверяет людей и автомобили: что произошло
Служба безопасности проводит меры безопасности во Львове. Они продлятся с 15 по 18 мая. Кроме СБУ, к ним присоединены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия
Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области, передает RegioNews.
Отмечается, что действия правоохранителей будут охватывать весь город. Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.
"Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.
При проведении контрразведывательных мероприятий возможны:
- ограничения прохода и проезда по улицам;
- проверка документов граждан и осмотр автомобилей;
- также производится осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Также украинцам напоминают, что нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.
Напомним, недавно СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую двойной теракт в Николаеве.