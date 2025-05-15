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15 травня 2025, 10:43

СБУ затримала російського агента, який коригував ворожі удари по Черкаській області

15 травня 2025, 10:43
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фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Черкасах чергового агента ФСБ, який намагався передати росіянам інформацію про військові об'єкти, щоб скоригувати по них удари

Як передає RegioNews, про це повідомив пресцентр СБУ.

Ворожим агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм.

Зрадник отримував інформацію від знайомого військового про розташування об'єктів та шпигував за мобільними вогневими групами ППО.

Зловмисника затримали, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією.

Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть "волонтерів", які торгували гуманітарною допомогою.

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