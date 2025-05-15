На Житомирщині жінка винесла з дому пенсіонерів 5 тисяч доларів
У Звягелі Житомирської області правоохоронці встановили особу жінки, яка викрала 5 000 доларів у літнього подружжя
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що злочин стався наприкінці квітня. До поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив про зникнення 5 000 доларів з його помешкання.
Під підозру потрапила 57-річна жінка, яка допомагала пенсіонерам по господарству. Саме під час одного з візитів, за даними поліції, вона і скоїла крадіжку.
Правоохоронці розшукали фігурантку — частину грошей вона вже витратила, частину вдалося вилучити.
Як з'ясувалося, жінка раніше провела понад 20 років у в'язниці за подібні злочини.
12 травня зловмисниці оголосили про підозру. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Волині будуть судити афериста, який виманював гроші в пенсіонерів. Він брехав їм про нібито операції їхніх родичів.