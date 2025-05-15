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15 травня 2025, 08:23

На Житомирщині жінка винесла з дому пенсіонерів 5 тисяч доларів

15 травня 2025, 08:23
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фото: Національна поліція
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У Звягелі Житомирської області правоохоронці встановили особу жінки, яка викрала 5 000 доларів у літнього подружжя

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що злочин стався наприкінці квітня. До поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив про зникнення 5 000 доларів з його помешкання.

Під підозру потрапила 57-річна жінка, яка допомагала пенсіонерам по господарству. Саме під час одного з візитів, за даними поліції, вона і скоїла крадіжку.

Правоохоронці розшукали фігурантку — частину грошей вона вже витратила, частину вдалося вилучити.

Як з'ясувалося, жінка раніше провела понад 20 років у в'язниці за подібні злочини.

12 травня зловмисниці оголосили про підозру. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині будуть судити афериста, який виманював гроші в пенсіонерів. Він брехав їм про нібито операції їхніх родичів.

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Житомирська область пенсіонери гроші грабіж поліція
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