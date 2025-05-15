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15 мая 2025, 10:58

На Львовщине 3-летний мальчик выпал из окна: мать будут судить за недосмотр

15 мая 2025, 10:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во Львовской области в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 22 марта в одном из сел Львовского района.

Трехлетний мальчик долгое время находился без присмотра. Ребенок вылез на стул, стоявший у открытого окна на балконе пятого этажа, перегнулся и упал с большой высоты. В результате падения ребенок получил телесные повреждения.

Как установили следователи, на момент происшествия мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт, подготовленный при процессуальном руководстве Пустомытовской окружной прокуратуры, направлен в суд.

Матери грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Полтавской области Шишацкий районный суд вынес приговор женщине, которая в январе 2025 года умышленно убила только что рожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина задушила 9-месячную дочь. Она заявила полиции, что ребенок якобы умер неожиданно.

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