13:00  30 квітня
Відсвяткували річницю: у Києві фотограф задушив модель
10:00  30 квітня
На Київщині зникла 13-річна дитина
09:51  30 квітня
Син священника з Луцька отримав 8 років в'язниці за грабіж
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2025, 15:59

У Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників

30 квітня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У середу, 30 квітня, в День прикордонника України, у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Ранок Дня прикордонника розпочали зі спільної молитви в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Священники благословили військовослужбовців, а настоятель храму привітав їх із професійним святом, подякувавши за службу.

Кульмінацією стало відкриття Алеї пам’яті Героїв-прикордонників. У пам’ять про полеглих воїнів висаджено 35 дерев. Кожне з них – символ не лише втрати, а й життя, що проростає з болю.

"Цим жестом ми стверджуємо: жоден воїн, який віддав своє життя за Україну, не буде забутий. Це наша відповідальність, наша пам’ять, наша шана. На початку алеї ми встановили пам’ятний камінь із назвою. Ця алея – жива пам’ять, яка росте й дихає разом із нами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Львівській області прикордонники здали майже 100 літрів крові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів Львівська область прикордонники пам'яті загиблих ДПСУ
На Львівщині підліток ледве не задихнувся через шматок шашлика
30 квітня 2025, 13:24
На Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті
30 квітня 2025, 12:16
На Львівщині жінка незаконно отримала 100 тис. грн за фіктивну "муніципальну няню"
30 квітня 2025, 10:58
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
На Дніпропетровщині медики торгували довідками для ухилянтів
30 квітня 2025, 16:21
У Маріуполі фіксують переміщення російської військової техніки з Бердянського напрямку до РФ
30 квітня 2025, 16:11
У Дніпрі правоохоронець знімав військовозобов'язаних з бази розшуку ТЦК за хабар
30 квітня 2025, 15:55
Захищав честь брата: на Волині чоловік напав людину з молотком - потерпілий ледь не помер
30 квітня 2025, 15:45
МОЗ готує списки на розбронювання деяких медиків на запит Міноборони
30 квітня 2025, 15:38
На Черкащині аферист вкрав у вдови військового гроші, які вона отримала після загибелі чоловіка
30 квітня 2025, 15:25
Синоптики попереджають про різке похолодання майже по всій Україні
30 квітня 2025, 15:17
До використання у ЗСУ допустили українські зарядні станції Titanium
30 квітня 2025, 15:12
На Буковині неповнолітня організувала фейковий онлайн-магазин
30 квітня 2025, 14:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Юрій Луценко
Всі блоги »