фото: ДПСУ

У середу, 30 квітня, в День прикордонника України, у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Ранок Дня прикордонника розпочали зі спільної молитви в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Священники благословили військовослужбовців, а настоятель храму привітав їх із професійним святом, подякувавши за службу.

Кульмінацією стало відкриття Алеї пам’яті Героїв-прикордонників. У пам’ять про полеглих воїнів висаджено 35 дерев. Кожне з них – символ не лише втрати, а й життя, що проростає з болю.

"Цим жестом ми стверджуємо: жоден воїн, який віддав своє життя за Україну, не буде забутий. Це наша відповідальність, наша пам’ять, наша шана. На початку алеї ми встановили пам’ятний камінь із назвою. Ця алея – жива пам’ять, яка росте й дихає разом із нами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Львівській області прикордонники здали майже 100 літрів крові.