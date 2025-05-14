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14 мая 2025, 15:12

Во Львове презентовали фотопроект Хроники "Шквала": 10 лет несокрушимости

14 мая 2025, 15:12
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фото: ГПСУ
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Фотопроект презентовали к 10-летию создания пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничный Карпатский отряд. Мероприятие проходит во Львове в Zenyk Art Gallery

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"Фотопроект Хроники "Шквала": 10 лет несокрушимости – не просто серия фотографий. Это история в кадрах. Это остановленные мгновения, отражающие дух, силу и братство подразделения, которое за десять лет стало символом несокрушимости и профессионализма", - говорится в сообщении.

На фотографиях - настоящая жизнь подразделения: портреты защитников на передовой, в бою, на позициях, во время слаживания и редких минут передышки. В каждом снимке – решительность, сосредоточенность и несокрушимая воля.

Цель проекта – показать не только силу подразделения, но и цену этой силы.

Напомним, во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.

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