14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 15:17

Во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу

13 мая 2025, 15:17
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области ликвидирована очередная схема незаконной переправки лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатор незаконной схемы был задержан во Львове, когда тот получил 20 000 долларов США от клиента. За указанную сумму злоумышленник обещал соотечественнику помочь в организации его переправки через государственную границу Украины.

Задержанному объявили подозрение в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины по ч.3 ст.332 УК Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, житель Львовщины может сесть на 8 лет за то, что пытался подкупить пограничников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов Львовская область Схемы коррупция ГПСУ выезд за границу
В Дрогобыче мотоциклист сбил женщину – она в больнице
13 мая 2025, 10:50
На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков
12 мая 2025, 13:21
На Львовщине микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками: водитель скончался
11 мая 2025, 14:15
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Россияне атаковали центр Харькова беспилотником "Молния"
13 мая 2025, 16:40
Руководитель колонии в Житомирской области выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам
13 мая 2025, 16:18
В Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь: детали скандала
13 мая 2025, 16:11
Хочет всю Украину: Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться
13 мая 2025, 15:55
РФ отказывается называть представителей Путина, которые уедут в Турцию
13 мая 2025, 15:46
В Одесской области полицейские задержали трех браконьеров, наловивших рыбы на 700 тыс. грн
13 мая 2025, 15:35
Жуткая ДТП на Киевщине: в результате столкновения Mercedes и Hyundai погибли 2 человека
13 мая 2025, 15:10
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13 мая 2025, 14:55
Отчитывались россиянам: СБУ разоблачила инкассатора из Днепра и жителя Донбасса
13 мая 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Анна Маляр
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »