Во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатор незаконной схемы был задержан во Львове, когда тот получил 20 000 долларов США от клиента. За указанную сумму злоумышленник обещал соотечественнику помочь в организации его переправки через государственную границу Украины.

Задержанному объявили подозрение в организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины по ч.3 ст.332 УК Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, житель Львовщины может сесть на 8 лет за то, что пытался подкупить пограничников.