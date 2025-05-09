Житель Львівщини може сісти на 8 років за те, що намагався підкупити прикордонників

фото: ДПСУ

У Львівській області затримали 25-річного чоловіка, який намагався дати хабар прикордонникам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що чоловік запропонував 6000 доларів США за сприяння у незаконному перетині державного кордону через пункт пропуску "Угринів".

Його затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Тепер чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили шлюбну аферу на українсько-польському кордоні.