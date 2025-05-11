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На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками: водій загинув
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11 травня 2025, 14:08

На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками: водій загинув

11 травня 2025, 14:08
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фото: Нацполіція
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Смертельна аварія сталася, 9 травня,  у місті Сколе Стрийського району. Водій мікроавтобуса помер на місці ДТП

Про це інформує пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 15:50 на вулиці Героїв Маківки мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN. Після удару некерований Sprinter врізався у вантажівку Scania.

За кермом мікроавтобуса перебував 40-річний мешканець Рівненщини, фурою MAN керував 40-річний житель Київщини, а Scania — 37-річний мешканець Черкаської області.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної аварії. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 8 травня поблизу села Гребениківка Сумської області зіткнулися дві вантажівки та легковик. Водії фур згоріли живцем, керманича та пасажира легковика ушпиталили до лікарні.

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