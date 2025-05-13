08:40  13 мая
Избил и ограбил пассажира: в Нежине задержали вора из Киева
08:05  13 мая
Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция разыскивает свидетелей
00:35  13 мая
В Херсонской области уничтожили более 1600 российских дронов
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 10:50

В Дрогобыче мотоциклист сбил женщину – она в больнице

13 мая 2025, 10:50
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Дрогобыче в результате наезда мотоцикла травмирована женщина. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 12 мая на улице Коновальца в Дрогобыче.

Водитель мотоцикла Geon Aero 200, 18-летний житель одного из сел Дрогобычского района, совершил наезд на пешехода, 39-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Житомирщині произошло смертельное ДТП. Полиция разыскивает свидетелей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД полиция Львовская область мотоциклист
Избил и ограбил пассажира: в Нежине задержали вора из Киева
13 мая 2025, 08:40
Нетрезвый водитель на Полтавщине пытался подкупить полицейских
12 мая 2025, 15:13
В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия
12 мая 2025, 13:42
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Командировка или побег: в Лозовой исчез заместитель городского головы
13 мая 2025, 11:59
Проверки в вузах: МОН прогнозирует массовые отчисления студентов-мужчин
13 мая 2025, 11:32
Папа Римский Лев XIV приедет в Украину
13 мая 2025, 11:20
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
13 мая 2025, 11:16
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе
13 мая 2025, 10:59
Житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу
13 мая 2025, 10:42
Россия ночью атаковала Украину дронами: сколько сбила ПВО
13 мая 2025, 10:15
Наркобизнес под ударом: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию
13 мая 2025, 09:59
Ракеты, дроны, авиабомбы: РФ атаковала 40 населенных пунктов Сумщины
13 мая 2025, 09:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »