В Дрогобыче мотоциклист сбил женщину – она в больнице
В Дрогобыче в результате наезда мотоцикла травмирована женщина. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 12 мая на улице Коновальца в Дрогобыче.
Водитель мотоцикла Geon Aero 200, 18-летний житель одного из сел Дрогобычского района, совершил наезд на пешехода, 39-летнюю местную жительницу.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на Житомирщині произошло смертельное ДТП. Полиция разыскивает свидетелей.