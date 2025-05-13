Побив і пограбував пасажира: у Ніжині затримали злодія з Києва

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У вагоні електропотяга сполученням "Видубичі – Ніжин" стався зухвалий грабіж. Невідомий чоловік напав на пасажира в тамбурі, побив його та вкрав 12 000 гривень і особисті речі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 травня. Між потерпілим і нападником виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник наніс кілька ударів у голову постраждалому, після чого обшукав кишені та сумку чоловіка.

Поліцейські "за гарячими слідами" встановили особу нападника. Ним виявився мешканець Києва. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині винесли вирок чоловіку, який скоїв розбійний напад. Зокрема, один з потерпілих – неповнолітній.

Раніше двоє закарпатців у Тернополі побили та пограбували чоловіка. Відомо, що вони спровокували конфлікт, а потім побили чоловіка та відібрали в нього два смартфони.