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09 травня 2025, 14:45

Це могла б бути трагедія: на Львівщині кіт врятував господарів від пожежі

09 травня 2025, 14:45
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Ілюстративне фото
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Кіт відчув небезпеку і почав будити господарів. Як виявилось, це врятувало людям життя

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Львівській області в місті Хирів ніч 9 травня могла б стати трагедією. Коли всі в будинку спали, на даху оселі спалахнув вогонь. Проте людей від пожежі врятував домашній улюбленець.

Кіт відчув небезпеку. Тоді він почав бігати по кімнаті та видавати гучні звуки до тих пір, доки він не розбудив господарів. Коли люди відчули запах диму, то швидко вибігли з дому та викликали рятувальників.

"Надзвичайники ліквідували займання. Ніхто з людей не постраждав", - кажуть в ДССН.

Нагадаємо, раніше в Харкові сталась пожежа в дев'ятиповерхівці. Рятувальники евакуювали п'ятеро дітей віком від 4 до 16 років. Вони були вдома самі. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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