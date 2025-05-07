На Львівщині загорівся будинок: жінку з 2-річним хлопчиком госпіталізували
У Львівській області сталась пожежа в житловому будинку. Рятувальникам вдалось локалізувати та загасити полум'я
Про це повідомляє ДСНС Львівської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 7 травня близько 12 години. Рятувальникам повідомили про пожежу в селищі Двірці в житловому будинку.
До того, як приїхали рятувальники, мати з дитиною встигли покинути будівлю. Проте внаслідок задимлення 28-річна жінка та її 2-річний син отруїлись. Обох госпіталізували медики.
Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу. Житловий будинок було врятовано. Причини пожежі будуть з'ясовувати.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась пожежа в багатоповерховому будинку. На жаль, час гасіння полум'я знайшли тіло 75-річної жінки.
На Житомирщині загорівся житловий будинок: є постраждалийВсі новини »
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