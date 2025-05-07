На Дніпропетровщині дрон влучив у багатоповерхівку
На Дніпропетровщині внаслідок атаки окупантів сталась пожежа в житловому будинку. Рятувальники гасили вогонь
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
7 травня російські війська знову атакували Нікополь. Ворожий дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, раніше на Харківщині через російські обстріли виникли масштабні лісові пожежі. Внаслідок обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 гектари та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 гектарів.
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