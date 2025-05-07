12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 23:35

На Дніпропетровщині дрон влучив у багатоповерхівку

07 травня 2025, 23:35
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині внаслідок атаки окупантів сталась пожежа в житловому будинку. Рятувальники гасили вогонь

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

7 травня російські війська знову атакували Нікополь. Ворожий дрон влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині через російські обстріли виникли масштабні лісові пожежі. Внаслідок обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 гектари та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 гектарів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа
На Львівщині загорівся будинок: жінку з 2-річним хлопчиком госпіталізували
07 травня 2025, 22:15
Росіяни скинули авіабомби на громаду в Запорізькій області: горіли будинки, є потерпілий
07 травня 2025, 09:00
На Київщині внаслідок атаки дрона загорівся недобудований будинок
07 травня 2025, 07:16
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Львівщині перекинулася вантажівка з дровами: постраждала людина
08 травня 2025, 01:35
Співак Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку та переспівав "Пінаколаду"
08 травня 2025, 00:50
Під Вовчанськом прикордонники відбили штурм росіян і полонили окупанта з Курщини
08 травня 2025, 00:30
На Євробаченні показали репетицію номеру Ziferblat: як буде представлена Україна
07 травня 2025, 23:55
В Україні дорожчає свинина: чому це відбувається
07 травня 2025, 23:45
На Київщині вибухнув невідомий предмет: постраждав 13-річний хлопчик
07 травня 2025, 23:15
На Одещині чоловік намагався виїхати з України за хабар
07 травня 2025, 22:57
На Закарпатті іноземець за 15 тисяч доларів прродавав ухилянтам "маршрут" за кордон
07 травня 2025, 22:45
На Львівщині загорівся будинок: жінку з 2-річним хлопчиком госпіталізували
07 травня 2025, 22:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »