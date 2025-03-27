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Рятувальники в Харкові загасили пожежу в житловому будинку. Було врятовано п'ятеро дітей, які були вдома самі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

27 березня в Індустріальному районі Харкова сталась пожежа. Відомо, що загорілась дев'ятиповерхова будівля. Рятувальники врятували п'ятеро дітей віком від 4 до 16 років. Під час пожежі вони знаходились в квартирі самі.

"Рятувальники вивели їх на свіже повітря та передали медикам 'швидкої'. Й оперативно ліквідували пожежу", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що нещодавно на Черкащині сталась пожежа. Причиною назвали порушення правил пожежної безпеки. На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло жінки.