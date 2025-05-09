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Кот почувствовал опасность и начал будить хозяев. Как оказалось, это спасло людям жизнь

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Во Львовской области в городе Хырев ночь 9 мая могла бы стать трагедией. Когда все в доме спали, на крыше дома загорелся огонь. Однако людей от пожара спас домашний любимец.

Кот почувствовал опасность. Тогда он начал бегать по комнате и издавать громкие звуки до тех пор, пока он не разбудил хозяев. Когда люди почувствовали запах дыма, быстро выбежали из дома и вызвали спасателей.

"Чрезвычайники ликвидировали возгорание. Никто из людей не пострадал", - говорят в ГССН.

Напомним, ранее в Харькове произошел пожар в девятиэтажке. Спасатели эвакуировали пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет. Они были дома сами. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.