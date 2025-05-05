В Умані під час пожежі врятували чоловіка із задимленої квартири

фото: ДСНС Черкащини

У неділю, 4 травня, в місті Умань Черкаської області сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Черкаській області, передає RegioNews.

За попередніми даними, займання виникло через необережність під час куріння на балконі однієї з квартир.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які вивели із задимленого приміщення 49-річного власника квартири. Його врятували та вивели на свіже повітря.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати менш ніж за 30 хвилин. Унаслідок загоряння вогонь знищив побутові речі та пошкодив стіни балкону.

Рятувальники наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки, особливо під час куріння у приміщеннях.

Нагадаємо, нв Житомирі в пожежі загинула 75-річна жінка. Інцидент стався увечері 2 травня. Загорілась двокімнатна квартира п'ятиповерхового будинку. Попередньо, пожежа сталась через коротке замкнення електромережі.