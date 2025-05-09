Трагедия во Львове: в вагончике заживо сгорели люди

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Трагическое событие произошло ночью 8 мая на улице Медовой Пещеры во Львове. Спасатели обнаружили два тела

Об этом сообщает ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что около 1:10 загорелся металлический вагончик. Огонь полностью охватил его. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"На пепелище были обнаружены тела двух человек, данные которых устанавливаются", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, в поселке Дворцы во Львовской области загорелся жилой дом. Пострадала женщина с 2-летним мальчиком.