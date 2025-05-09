Трагедия во Львове: в вагончике заживо сгорели люди
Трагическое событие произошло ночью 8 мая на улице Медовой Пещеры во Львове. Спасатели обнаружили два тела
Об этом сообщает ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Известно, что около 1:10 загорелся металлический вагончик. Огонь полностью охватил его. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
"На пепелище были обнаружены тела двух человек, данные которых устанавливаются", – говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара.
Напомним, в поселке Дворцы во Львовской области загорелся жилой дом. Пострадала женщина с 2-летним мальчиком.
На Херсонщине из-за российских дронов сгорела школаВсе новости »
05 мая 2025, 14:57Во Львове будут судить мужчин, которые угрожали детям застрелить их или утопить в озере
05 мая 2025, 14:27В Киеве возле острова Ольгин обнаружили тело женщины
05 мая 2025, 10:45
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
"Даёт ли война преимущество?": европейское СМИ извинилось после скандального интервью с Ziferblat
09 мая 2025, 01:25Воины ССО показали, как пленили группу россиян в тылу врага
09 мая 2025, 00:35РФ мобилизовала в "Юнармию" 1,8 миллиона детей: среди них есть украинцы
08 мая 2025, 23:55Польские перевозчики готовят новую блокаду на границе: когда это произойдет
08 мая 2025, 23:25В Хмельницкой области адвокат пыталась "продать" инвалидность
08 мая 2025, 22:55ТЦК опустили в колодец женщину, защищавшую мужчину: россияне запустили новый фейк
08 мая 2025, 22:45Во Львовской области перевернулось авто: пострадали иностранки
08 мая 2025, 22:23На Херсонщине россияне атаковали дроном гражданского
08 мая 2025, 22:05На Днепропетровщине разоблачили "черных" лесорубов
08 мая 2025, 21:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну