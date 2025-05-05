На Херсонщині через російські дрони згоріла школа
Російські війська продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Учора ввечері, 4 травня, ворог атакував дронами школу в селі Дудчани Милівської громади
Про це повідомила Херсонська ОДА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
Через постійну загрозу повторних атак вогонь не вдалося швидко загасити — будівля школи повністю згоріла.
За даними Міносвіти, станом на кінець січня 2024 року росіяни зруйнували на території України понад 200 шкіл. Ще 1600 – пошкодили.
Нагадаємо, за минулий тиждень російські війська здійснили понад 2100 запусків безпілотників по містах і селах Херсонської області.
Протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро мирних жителів, одна людина загинула.