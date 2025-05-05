У Києві біля острова Ольжин виявили тіло жінки

фото: ДСНС України у місті Києві

Трагедія сталася у суботу вдень, 3 травня, поблизу острова Ольжин у столиці. Тіло перебувало у водоймі на відстані близько 3 метрів від берега

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.

Місцеві мешканці помітили на поверхні води в річці Дніпро тіло людини.

"За допомогою спеціального обладнання водолази ДСНС дістали тіло жінки з води та передали його слідчо-оперативній групі", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, 21 квітня у Білій Церкві на Київщині втопилася 15-річна дівчина. Тіло підлітка рятувальники дістали з річки Рось.