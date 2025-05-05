У Львові судитимуть чоловіків, які погрожували дітям застрелити їх або втопити в озері

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Львівські поліцейські притягнули до відповідальності чоловіків, які погрожували дітям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що неповнолітні попросили чоловіків, які незаконно рибалили, випустити виловлену рибу в озеро, останні нецензурно висловлювалися, погрожували дітям витягнути пістолет і застрелити їх або втопити в озері. Діти звернулись до правоохоронців.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особи чоловіків і склали на них адміністративні протоколи за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Хуліганам загрожує штраф, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, в центрі Львова чоловік зарізав власну матір.