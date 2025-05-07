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07 травня 2025, 19:15

У Львові неповнолітні дівчата побили хлопчика і зняли все на відео

07 травня 2025, 19:15
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У Львові поліція викрила 15-річну дівчинку, яка побила неповнолітнього. Її подружка знімала побиття на відео

Про це повідомляє поліція Львова, передає RegioNews.

7 травня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські знайшли відео, на якому дівчинка б'є хлопчика рукою та ногою по голові. Інцидент відбувся напередодні. Відомо, що в момент побиття поруч були свідки, які знімали все на телефони.

Правоохоронці з'ясували, що била хлопця 15-річна дівчинка. Ще одна неповнолітня все знімала на телефон. Усіх учасників події разом з батьками запрошено до територіального підрозділу поліції для опитування в присутності психолога.

"Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та притягнення до відповідальності батьків 15-річної дівчини, яка побила малолітнього", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Житомирі сталась бійка між 12-річним хлопчиком та 11-річною дівчинкою. Дівчинка, намагаючись замахнутись на нього, випадково наштрикнулась на лезо ножа, яке він тримав в руці.

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