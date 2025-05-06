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Жителя Дніпропетровщини судили за те, що він вдарив свою колишню. Це сталось, коли вони зустрілись на зупинці громадського транспорту

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Кривому Розі покарали чоловіка, який вдарив свою колишню співмешканку. Це сталось, коли вони зустрілись на зупинці громадського транспорту. Між ними стався конфлікт. Під час сварки чоловік схопив жінку за волосся, після чого нахилив і вдарив головою. Жінка впала, але не травмувалася.

Чоловік на суді розкаявся. Відомо, що він працює слюсарем на "Укрзалізниці" та утримує дитину. Суд призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 80 годин.

Нагадаємо, раніше на Буковині чоловік під час застілля завдав удару ножем у живіт своєму 54-річному сусідові. Потерпілого госпіталізували з ножовим пораненням.