Во Львове полиция разоблачила 15-летнюю девочку, избившую несовершеннолетнего. Ее подружка снимала избиение на видео

Об этом сообщает полиция Львова, передает RegioNews.

7 мая во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором девочка бьет мальчика рукой и ногой по голове. Инцидент произошел накануне. Известно, что в момент избиения рядом были свидетели, которые все снимали на телефоны.

Правоохранители выяснили, что избивала парня 15-летняя девочка. Еще одна несовершеннолетняя все снимала по телефону. Все участники происшествия вместе с родителями приглашены в территориальное подразделение полиции для опроса в присутствии психолога.

"В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и привлечении к ответственности родителей 15-летней девушки, избившей малолетнего", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире произошла потасовка между 12-летним мальчиком и 11-летней девочкой. Девочка, пытаясь замахнуться на него, случайно натолкнулась на лезвие ножа, которое он держал в руке.