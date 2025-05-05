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05 травня 2025, 07:31

Дитячий конфлікт із ножем: у Житомирі постраждала школярка

05 травня 2025, 07:31
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Житомирі 11-річна дівчинка отримала поранення під час конфлікту з однолітком

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 3 травня близько 20:00 у спальному мікрорайоні Житомира. Медики повідомили поліцію про травмування дитини.

Правоохоронці з'ясували, що між 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопцем виникла суперечка. За свідченнями очевидців, у момент конфлікту хлопець тримав у руках розкладний кишеньковий ніж. Дівчинка, намагаючись замахнутись на нього, випадково наштрикнулась на лезо.

Лікарі діагностували у постраждалої колото-різану рану ноги. Їй оперативно надали допомогу, зараз вона перебуває під наглядом медиків. Батьки дитини вирішили не подавати офіційну заяву до поліції.

Попри це, ювенальна поліція продовжує профілактичну роботу з обома родинами, щоби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Поліція закликає батьків уважно стежити за дозвіллям дітей, звертати увагу на їхню поведінку, зміни у настрої та наявність потенційно небезпечних предметів.

Нагадаємо, на Сумщині підлітки напали на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю.

Раніше в Києві в Оболонському районі побили 14-річного підлітка. На дитячому майданчику троє його знайомих 13 та 14 років по черзі завдавали йому ударів.

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