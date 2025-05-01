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01 травня 2025, 22:05

Житель Києва до смерті побив свою співмешканку

01 травня 2025, 22:05
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фото: Нацполіція
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 28-річному мешканцю Подільського району, який до смерті побив свою співмешканку під час побутового конфлікту. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Трагедія трапилась після вечірнього застілля. Між співмешканцями виникла сварка, яка переросла в жорстоке побиття. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після нападу він покинув жінку з тяжкими травмами, а сам залишився на кухні, де продовжив пити до самого ранку.

Наступного дня він виявив, що 41-річна жінка померла. Киянин зателефонував на спецлінію 102, повідомивши про "раптову смерть" співмешканки. Слідчі, які прибули на виклик, швидко з’ясували справжні обставини події. Згідно з висновками експертів, смерть жінки настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Фігуранта затримали. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті.

"Подільський суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві фотограф задушив модель під час святкування річниці стосунків.

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