Посадовці військової частини на Львівщині вкрали пального майже на мільйон гривень

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування масштабної схеми розкрадання пального з однієї з військових частин у Львівській області. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Схему організував виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів. До протиправної діяльності він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів, а також місцевого жителя, який займався реалізацією викраденого.

Щомісяця з території частини незаконно вивозили щонайменше 20 тонн пального. Загальна сума збитків становить понад 920 тисяч гривень.

Організатор та п’ятеро учасників обвинувачуються у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судитимуть двох чоловіків, які продавали наркотики і психотропи.