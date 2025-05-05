Чиновники воинской части во Львовской области украли горючего почти на миллион гривен
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование масштабной схемы хищения горючего из одной из воинских частей во Львовской области. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Схему организовал исполняющий обязанности начальника состава горюче-смазочных материалов. К противоправной деятельности он привлек начальника хранилища горючего, двух подчиненных солдат, а также местного жителя, занимавшегося реализацией похищенного.
Ежемесячно с территории части незаконно вывозили не менее 20 тонн горючего. Общая сумма ущерба составляет более 920 тысяч гривен.
Организатор и пятеро участников обвиняются в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, во Львове будут судить двух мужчин, продававших наркотики и психотропы.