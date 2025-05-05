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05 мая 2025, 18:39

Чиновники воинской части во Львовской области украли горючего почти на миллион гривен

05 мая 2025, 18:39
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование масштабной схемы хищения горючего из одной из воинских частей во Львовской области. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Схему организовал исполняющий обязанности начальника состава горюче-смазочных материалов. К противоправной деятельности он привлек начальника хранилища горючего, двух подчиненных солдат, а также местного жителя, занимавшегося реализацией похищенного.

Ежемесячно с территории части незаконно вывозили не менее 20 тонн горючего. Общая сумма ущерба составляет более 920 тысяч гривен.

Организатор и пятеро участников обвиняются в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове будут судить двух мужчин, продававших наркотики и психотропы.

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