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05 травня 2025, 16:17

У Львові судитимуть двох чоловіків, які продавали наркотики і психотропи

05 травня 2025, 16:17
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фото: Національна поліція
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За даними правоохоронців, 24-річний мешканець Шептицького району та 24-річний житель Волинської області отримували амфетамін, PVP та канабіс у значних об’ємах, фасували їх та розповсюджували малими партіями по всій території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Для зв’язку з "клієнтами" вони використовували месенджери, а кошти за "товар" одержували на криптогаманці.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілі фігурантів поліцейські виявили та вилучили: 227 готових "закладок" та пакунків з канабісом, PVP та амфетаміном, а також засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази їхньої причетності до вчинення протиправних дій.

Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники зупинили спробу контрабанди рідини для електронних сигарет.

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