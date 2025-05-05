На Львівщині викрито зловмисника, який за 10-15 тис. доларів незаконно переправляв чоловіків через кордон

фото: ДПСУ

У Львівській області викрито організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, 49-річний житель Львівщини, використовуючи розгалужену мережу особистих зв’язків, шукав охочих незаконно виїхати з України поза межами офіційних пунктів пропуску. За свої "послуги" він просив від 10 до 15 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали його під час трансферу клієнта та отримання грошових коштів.

Під час обшуків було вилучено два автомобілі, задіяні в схемі, грошові кошти, банківські картки, мобільний телефон, чорнові записи та інші документи, які свідчать про причетність до протиправної діяльності.

Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали.