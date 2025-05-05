Во Львове будут судить двух мужчин, продававших наркотики и психотропы

фото: Национальная полиция

По данным правоохранителей, 24-летний житель Шептицкого района и 24-летний житель Волынской области получали амфетамин, PVP и каннабис в значительных объемах, фасовали их и распространяли малыми партиями по всей территории Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Для связи с клиентами они использовали мессенджеры, а средства за товар получали на криптогаманке.

Во время обысков по местам жительства и в автомобиле фигурантов полицейские обнаружили и изъяли: 227 готовых "закладок" и пакетов с каннабисом, PVP и амфетамином, а также средства для фасовки, электронные весы и другие доказательства их причастности к совершению противоправных действий.

Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области пограничники пресекли попытку контрабанды жидкости для электронных сигарет.