Во Львове будут судить мужчин, которые угрожали детям застрелить их или утопить в озере

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители установили, что несовершеннолетние попросили незаконно рыбачивших мужчин выпустить выловленную рыбу в озеро, последние нецензурно высказывались, угрожали детям вытащить пистолет и застрелить их или утопить в озере. Дети обратились к стражам порядка.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили лица мужчин и составили на них административные протоколы по ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Хулиганам грозит штраф, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, в центре Львова мужчина зарезал свою мать.