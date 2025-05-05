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05 мая 2025, 14:27

Во Львове будут судить мужчин, которые угрожали детям застрелить их или утопить в озере

05 мая 2025, 14:27
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фото: иллюстративное
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Львовские полицейские привлекли к ответственности мужчин, угрожавших детям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители установили, что несовершеннолетние попросили незаконно рыбачивших мужчин выпустить выловленную рыбу в озеро, последние нецензурно высказывались, угрожали детям вытащить пистолет и застрелить их или утопить в озере. Дети обратились к стражам порядка.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили лица мужчин и составили на них административные протоколы по ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Хулиганам грозит штраф, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, в центре Львова мужчина зарезал свою мать.

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