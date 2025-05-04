У Львівській області через негоду знеструмлені десятки населених пунктів

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На Львівщині через грози та сильні дощі знеструмлено понад 60 населених пунктів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Львівська ОВА в Телеграмі.

Зазначається, що для відновлення електропостачання працюють 17 бригад фахівців Львівобленерго. До робіт залучили 73 працівники та 25 одиниць техніки.

"Через несприятливі погодні умови, зокрема грози та сильні дощі, на Львівщині знеструмлені 62 населені пункти. З них 20 – повністю та 42 – частково", - йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики попереджали українців про небезпечні метеорологічні явища.