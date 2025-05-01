У центрі Львова чоловік зарізав власну матір
Вбивство сталося в одній з квартир у Личаківському районі Львова. Зловмисника затримали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, в кінці квітня 39-річний місцевий мешканець вбив свою 62-річну матір під час сварки.
"У ході конфлікту син завдав матері численні удари в область голови та шиї гострим предметом, за попередньою інформацією — ножем. Внаслідок отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці", — йдеться у повідомленні.
Чоловік розповів про скоєне своєму товаришу, а той поінформував правоохоронців. Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Львівщині нелюд отримав 10 років тюрми за вбивство жінки. Після вчинення злочину він відрізав голову та руки жертви.