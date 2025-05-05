На Львовщине разоблачен злоумышленник, который за 10-15 тыс. долларов незаконно переправлял мужчин через границу

фото: ГПСУ

Во Львовской области разоблачен организатор незаконной переправки лиц через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, 49-летний житель Львовщины, используя разветвленную сеть личных связей, искал желающих незаконно уехать из Украины за пределами официальных пунктов пропуска. За свои "услуги" он просил от 10 до 15 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали его во время трансфера клиента и получения денежных средств.

В ходе обысков были изъяты два автомобиля, задействованные в схеме, денежные средства, банковские карты, мобильный телефон, черновые записи и другие документы, свидетельствующие о причастности к противоправной деятельности.

Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области будут судить членов организованной преступной группы, которые ввозили авто под видом гуманитарной помощи и продавали.