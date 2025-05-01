На Львівщині ввели обмеження у популярному пункті пропуску

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У Державній прикордонній службі України повідомили про тимчасові обмеження в пункті пропуску «Корчова - Краківець»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За інформацією польської сторони, з 8 травня 2025 року і до середини червня плануються дорожні роботи з заміни асфальтного покриття на в’їзному напрямку вантажного оформлення до Польщі та виїзному напрямку пасажирського оформлення з Польщі.

"У зв’язку з частковим перекриттям зон, де триватимуть ремонтні роботи, пропускна спроможність пункту пропуску може бути знижена", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві нагадали, що ремонтно-реконструкційні роботи тривають і в пункті пропуску "Шегині", з українського боку.

"Рекомендуємо завчасно планувати маршрути та, за можливості, обирати інші пункти пропуску з меншим навантаженням: "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів"", - додали прикордонники.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники виявили понад тисячу наркотичних пігулок.