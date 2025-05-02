Прикордонники Львівщини отримали партію безпілотників майже на 10 млн грн

фото: ДПСУ

7-й прикордонний Карпатський загін отримав партію дронів для зміцнення оборони на фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У межах благодійної підтримки військовослужбовців 7-го прикордонного Карпатського загону підрозділ посилено новою партією високотехнологічних безпілотників на суму понад 9,5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 100 дронів DJI Mavic 3 Pro стануть надійними помічниками у зоні бойових дій — для ведення розвідки, спостереження, координації маневрів і виявлення загроз.

7-й прикордонний Карпатський загін (в/ч 2144) — є територіальним органом охорони кордону в складі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали.