Пограничники Львовской области получили партию беспилотников почти на 10 млн грн

фото: ГПСУ

7-й пограничный Карпатский отряд получил партию дронов для укрепления обороны на фронте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В рамках благотворительной поддержки военнослужащих 7-го пограничного Карпатского отряда подразделение усилено новой партией высокотехнологичных беспилотников на сумму более 9,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 100 дронов DJI Mavic 3 Pro станут надежными помощниками в зоне боевых действий для ведения разведки, наблюдения, координации маневров и выявления угроз.

7-й пограничный Карпатский отряд (в/ч 2144) - территориальный орган охраны границы в составе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, во Львовской области будут судить членов организованной преступной группы, которые ввозили авто под видом гуманитарной помощи и продавали.