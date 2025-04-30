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На Черкащині сталась ДТП. Літня жінка не впоралась з керуванням і авто вилетіло в кювет

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 30 квітня, близько 11:30, на автодорозі Н-01 сполученням "Київ-Знам'янка". Попередньо, 82-річна жінка, яка була за кермом Opel Corsa, рухалась в напрямку міста Городище. Вона не впоралась з керуванням і з'їхала в кювет. Автомобіль перекинувся. Сама жінка отримала травми, а також, на жаль, занигинув 83-річний пасажир.

"За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та наразі встановлюють повні обставини й причини ДТП. Слідство триває", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині водій вантажівки збив 61-річного чоловіка. На жаль, потерпілий помер в лікарні.