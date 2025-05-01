Фото: Нацполиция

На автодороге во Львовской области произошла авария. Один из водителей был госпитализирован

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Авария произошла 30 апреля на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" недалеко от города Жовква Львовского района. Там столкнулись автомобили Mazda 6, которым управлял 22-летний мужчина, и Mitsubishi Spade Star, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП 55-летнего водителя госпитализировали в реанимацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Черкасской области произошло смертельное ДТП. 82-летняя женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. К сожалению, погиб 83-летний пассажир.