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01 травня 2025, 18:05

Суд у справі Фаріон знову перенесли: один із адвокатів підозрюваного поїхав за кордон

01 травня 2025, 18:05
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фото: hromadske
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Сьогодні, 1 травня, Шевченківський районний суд Львова знову переніс засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу до суду не зʼявилися обидва адвокати підозрюваного Вʼячеслава Зінченка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Hromadske.

Один з адвокатів підозрюваного Ігор Сулима не з'явився ще на попереднє засідання – 29 квітня. Його колега Юрій Немировський пояснив, що Сулима "відсутній через сімейні обставини" й не зможе бути присутнім щонайменше до середини травня.

На сьогоднішнє засідання не зʼявився вже і Немировський. Суддя зачитав його заяву, у якій адвокат повідомив "про неможливість прибути на засідання й прохання відкласти засідання суду на іншу дату". Юрист заявив, що наразі перебуває за кордоном.

"Тож у розгляді оголосили перерву до 14 травня. Окрім того, щойно суддя оголосив про перенесення розгляду, надійшло повідомлення про замінування п’ятьох судів у Львові, зокрема й Шевченківського", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше суддя направив запит до СІЗО щодо стану здоров'я підозрюваного. Виявилося, що Зінченко по допомогу не звертався, стан його здоровʼя є задовільним, і йому рекомендували "вести здоровий спосіб життя".

Нагадаємо, днями судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон перенесли через хворобу підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося — вона померла від отриманого поранення.

26 грудня 2024 року правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Раніше мати В'ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

9 квітня суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому – він залишиться під вартою щонайменше до 8 червня.

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суд Львів убивство адвокат Фаріон Ірина
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