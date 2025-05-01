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Правоохоронці встановили матір новонародженої дитини, тіло якої виявили біля одного зі смітників Рівного

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вночі 29 квітня на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників знайшли мертве немовля. Правоохоронці розшукали жінку, яка народила дівчинку: нею виявилась 42-річна уродженка Рівненського району. Вона повідомила, що на початку квітня приїхала з-за кордону та зупинилась жити в квартирі своєї знайомої у Рівному.

За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня. За попередніми висновками експертів, дівчинка була жива. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Триває судово-медична експертиза. Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті дитини.

Нагадаємо, на Хмельниччині жінка морила голодом 6-місячне немовля. Хлопчик опинився у реанімації й важив у 2,5 раза менше за норму. Жінку відправили під суд.