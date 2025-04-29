Справу про вбивство Фаріон знову відклали: підозрюваний захворів

фото: Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон перенесли через стан здоров'я підозрюваного

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Як розповіла кореспондентка видання, засідання розпочалося із запізненням — близько 10:30.

Підозрюваного доправили до суду о 9:45 у супроводі Нацгвардії, в бронежилеті та шоломі. Його приїзд зустріла група підтримки, яка вигукувала: "Зінченку — волю".

У суді також була присутня донька Ірини Фаріон — Софія Особа, а також львів'яни, які прийшли висловити їй підтримку.

Один із адвокатів Зінченка, Ігор Сулима, не зміг бути присутнім через сімейні обставини й повідомив, що не зможе брати участі в засіданнях до середини травня.

Інший захисник підозрюваного, Юрій Немировський, звернувся до суду з проханням перенести засідання через застуду свого підзахисного.

Медичну довідку суду не надали, однак суддя погодився на перенесення і оголосив перерву до 1 травня — засідання призначене на 12:30.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося — вона померла від отриманого поранення.

26 грудня 2024 року правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Раніше мати В'ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

9 квітня суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому – він залишиться під вартою щонайменше до 8 червня.